Нижний Тагил получит 7 миллиардов рублей от ЕВРАЗа на развитие инфраструктуры и культурных центров

Нижний Тагил получит дополнительно 7 миллиардов рублей на проекты развития. Деньги будут направлены на строительство автодорожного мостового перехода через Тагильский пруд, реставрацию музейного ансамбля заводоуправления Демидовых, разработку проектов строительства детского центра культуры на Гальяно-Горбуновском массиве и реставрации музея истории техники черной металлургии, возведение легкоатлетического манежа в Дзержинском районе.
Финансирование перечисленных объектов город получит из отчислений компании ЕВРАЗ. Трехстороннее соглашение о социально-экономическом сотрудничестве сегодня подписали первый вице-губернатор Свердловской области Алексей Орлов, глава Нижнего Тагила Владислав Пинаев и вице-президент «Евраз», руководитель дивизиона «Урал» Денис Новоженов.
«Мы продолжаем сотрудничество с Нижним Тагилом и Качканаром и реализуем совместные программы развития. Безусловно, важно, что начато строительство долгожданного моста и наше соглашение закрепляет эти намерения. Но особенно значимо, что мы приступаем к реализации двух абсолютно новых проектов: подготовке и дальнейшему строительству детского центра культуры на Гальянке, где нет подобных заведений, и где живет много семей металлургов; и реконструкции завода-музея, который уникален не только для нашего города и области, но и для всей страны. Это памятник истории черной металлургии, уникальный технический объект, который получит вторую жизнь после реставрации», – прокомментировал Новоженов.
«Благодаря усилиям бизнеса в Нижнем Тагиле за последние годы произошли значительные улучшения. Здесь, как и во многих других городах Свердловской области, создается безопасная и удобная для жизни городская среда. Компания ЕВРАЗ многое делает для этого», – отметил вице-губернатор.
Мэр Владислав Пинаев заявил, что новое соглашение даст серьезный импульс развитию комфортной городской среды в Нижнем Тагиле и послужит примером для других представителей крупного бизнеса Среднего Урала по поддержке муниципалитетов.
Нижний Тагил, Ангелина Сергеева
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