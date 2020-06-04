«Мы улыбнулись друг другу через маски» – на Урале юный Ромео ждет свою любовь на станции метро (ВИДЕО)

Екатеринбуржец влюбился с первого взгляда в незнакомку и теперь каждый вечер он приходит на станцию метро «Уральская» в надежде снова встретить её. Об этой романтичной истории стало известно из паблика «Типичный Екатеринбург».

Парень ждет незнакомку в метро

Все началось 16 мая. Тогда Рамиль Закиров ехал в одном вагоне с девушкой, которая ему понравилась. Молодой человек рассказал «Четвертому Каналу», что они улыбались друг другу. Он это понял, несмотря на маски на лицах. «Она вышла на станции Уральская, а я остался, и почему-то поехал дальше. Потом я начал жалеть, что не пошел за ней. Я вернулся на «Уральскую», но уже не нашел её там», – говорит он.

Рамиль начал обращаться в городские паблики в социальных сетях, чтобы там помогли ему найти незнакомку. Он рассказал, что понравившаяся ему девушка – брюнетка, волосы ниже плеч, на вид ей 20 лет, была одета в джинсовый костюм. Молодой Ромео просит девушку встретиться с ним в это воскресенье вечером на станции метро «Уральская».

Екатеринбург, Владислав Тринько

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