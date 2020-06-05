Депутат запустил в Екатеринбурге «Такси-корону» в помощь медикам

С понедельника, 1 июня, депутат Екатеринбургской гордумы Алексей Вихарев организовал круглосуточную работу трех микроавтобусов с водителями для перевозки пациентов с подозрением на коронавирус, чтобы частично снизить нагрузку на экипажи скорой помощи. Медики со своим специфическим чувством юмора прозвали эти машины «Такси-корона». За четыре дня экипажи перевезли около полутора сотен человек.

Водитель одного из этих микроавтобусов Сергей рассказал о своей работе. По его словам, выезжают на адрес по требованию медперсонала в сопровождении медсестры, отвозят пациентов в больницу для обследования, а затем, если нет показаний для госпитализации, – обратно домой. Детей с мамами отвозят в ДГБ № 8 или ДГКБ № 11, взрослых – в ГКБ № 14.

«За смену перевозим туда и обратно до 12 человек. Ночью чуть меньше. Массовые перевозки запрещены, чтобы избежать заражения, если вдруг вместе окажется семья больных и семья здоровых. После каждой поездки машина обрабатывается. Работаем в полном обмундировании, защитном костюме, масках и очках. Костюм полиэтиленовый, в нем после 6 часов очень тяжело работать. Я даже не представляю, как в них сутками можно находиться», – рассказал Сергей.

Выходных у экипажей не будет: с пятницы по воскресенье они сосредоточатся на пациентах с Уралмаша.

«Работники скорой в шутку прозвали нас «Такси-короной». Вообще, они очень крутые люди. Пашут на износ, еще и чувство юмора не теряют. Думал, будет страшно. Но нет. Очень тяжело просто, очень непростая работа. Но пока справляемся, все в порядке», – резюмировал водитель.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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