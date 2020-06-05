На ЖБИ и в Березовском на две недели отключат горячую воду

В городе Березовском и в микрорайоне ЖБИ в Екатеринбурге на две недели – с 8 по 21 июня – отключат горячую воду, сообщили в пресс-службе свердловского филиала «Т-Плюс». Это связано с полной остановкой Ново-Свердловской ТЭЦ. Энергетики готовят ее к отопительному сезону, за время отключения на централи проведут экспертизу дымовой трубы, обновление газораспределительного пункта и элементов паропроводов, ремонт оборудования градирен.

В пресс-службе предприятия отметили, что на время работ также возможны временные ограничения горячего водоснабжения в микрорайонах Синие Камни и Пионерский, но чтобы избежать масштабных отключений, нагрузка будет частично перераспределена на Свердловскую ТЭЦ, Среднеуральскую ГРЭС и котельную на ул. Гурзуфской.

Екатеринбург, Екатерина Норсеева

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