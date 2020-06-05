На Среднем Урале подтвердили 251 случай коронавируса. Снова есть умершие

В Свердловской области за последние сутки подтвердился 251 случай коронавируса. Это небольшое снижение по сравнению со вчерашним днем, когда было 298 случаев. Однако с прошлой недели ниже двухсот случаев в день показатель не опускался.

По данным Информационного центра по мониторингу ситуации с Covid-19, за сутки скончались еще два человека. Жертвами вируса стали уже 37 свердловчан. 170 человек за последний день выписаны из больницы.

Губернатор Евгений Куйвашев последним указом продлил ограничительные меры до 8 июня, возможно, после будут вводиться какие-то послабления. Впрочем, глава региона уже несколько раз переписывал указ, сдвигая срок еще на неделю.

Екатеринбург, Елена Иванова

Екатеринбург. Другие новости 05.06.20

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