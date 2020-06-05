Уральцы стали чаще хранить деньги в рублевых вкладах

Жители Свердловской области практически все деньги хранят в рублях, и доля рублевых вкладов увеличивается. Как рассказали в отделе по связям с общественностью Уральского главного управления ЦБ РФ, на 1 мая объем вкладов составил в целом 782 млрд рублей, это на 8,1% больше, чем в прошлом году и на 1,2% больше, чем в апреле. Доля рублевых вкладов в регионе при этом составляет 89%. В апреле они выросли на 2,4% после оттока в марте на 0,7%.

«Вклады остаются традиционным, понятным и удобным для населения способом сохранения и накопления денег. Средний доход вкладчика превышает годовую инфляцию в регионе, которая в апреле 2020 составляла 3,1%. По нашим данным, максимальная процентная ставка (по вкладам в российских рублях) десяти банков, привлекающих наибольший объём депозитов физических лиц, в третьей декаде апреля достигла 5,36%» – прокомментировал начальник экономического управления Уральского ГУ Банка России Алексей Кориков.

Объем депозитов юридических лиц, размещенных в банках Свердловской области, на 1 мая 2020 года составляет 147,6 млрд руб. Средства индивидуальных предпринимателей – 23,2 млрд руб.

Екатеринбург, Елена Иванова

Екатеринбург. Другие новости 05.06.20

Голосование по поправкам в Конституцию пройдет без видеонаблюдения. / На Среднем Урале подтвердили 251 случай коронавируса. Снова есть умершие. / Девушка, пропавшая 31 мая, нашлась: она была со знакомым. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2020, РИА «Новый День»