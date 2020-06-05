В уральской столице запустили проект «Лига друзей Екатеринбурга»

В уральской столице создали «Лигу друзей Екатеринбурга». Организаторы поставили себе амбициозную цель – вернуть в жизнь города его «выпускников», тех, кто когда-то жил или учился в нем, а затем уехал, но помнит и любит родной край. Проект позволит принять участие в судьбе Екатеринбурга, находясь в любой точке земного шара. Люди, чья жизнь или профессиональные интересы были связаны с Екатеринбургом, будут помогать активным горожанам в реализации их инициатив, выступив в роли экспертов, консультантов, а порой и соавторов. Специально для этого создана платформа http://liga-de.ru/. Всех кто присоединится к Лиге, ждет участие в вебинарах, лекции и дискуссии на интересующие темы.

«Главная задача – использовать потенциал тех, кто уже уехал из города, но готов помогать развитию нашего мегаполиса. Мы хотим помочь организаторам интересных проектов с их реализацией, а авторам новых идей – обеспечить удачный старт. Если у вас пока нет готовых инициатив, они могут появиться в ходе наших дискуссий. Мы беремся за обсуждение самых актуальных проблем и решение самых сложных задач», – рассказывает о «Лиге друзей Екатеринбурга» руководитель проекта политолог Анатолий Гагарин.

Каждый желающий сможет предложить собственный проект или присоединиться к команде, совпадут интересы, цели и задачи.

К Лиге уже присоединились порядка 100 человек. Первая онлайн-встреча, посвященная теме городского благоустройства, состоится 17 июня. Подробнее о событии можно будет прочесть на страницах проекта в социальных сетях.

Екатеринбург, Елена Васильева

Екатеринбург. Другие новости 05.06.20

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