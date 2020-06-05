Сотрудникам ЦГКБ № 1 перечислили 2,7 млн рублей за лечение Covid-19

Сотрудникам ЦГКБ № 1 перечислены стимулирующие выплаты за оказание медицинской помощи пациентам, зараженным коронавирусом нового типа. Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе областной прокуратуры, это было сделано только после того, как прокуратура Октябрьского района Екатеринбурга проверила соблюдение прав врачей, среднего и младшего медперсонала. Проверка установила, что в больнице не было согласованного с областным минздравом перечня должностей медработников, имеющих право на выплаты. В результате 39 сотрудников (врачи и средний медицинский персонал) стимулирующие выплаты за апрель не получили.

По результатам рассмотрения прокурорского представления медикам было выплачено в общей сложности более 2,7 млн рублей.

Напомним, 19 мая президент РФ Владимир Путин обрушился с жесткой критикой на правительство РФ из-за бюрократической неразберихи с выплатами медикам, работающим с больными коронавирусом. На совещании с членами кабинета министров глава государства заявил, что деньги уже давно были бы доведены до получателей, если бы кабмин четко и понятно прописал принципы их начисления. «Все расчёты с людьми за апрель должны были завершиться до 15 мая», – заявил тогда президент.

Екатеринбург, Елена Владимирова

Екатеринбург. Другие новости 05.06.20

Более двух тысяч человек подписали петицию в защиту парня, который толкнул православного журналиста. / Топ-5 странных заявлений Куйвашева: почему инстаграм губернатора вызывает раздражение у свердловчан. / В минобре рассказали о ситуации с директором школы, которого могут уволить из-за учеников, затушивших Вечный огонь. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2020, РИА «Новый День»