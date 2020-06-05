Бюджет потратит 10 миллионов на проект сноса хлебокомбината ради Универсиады

В Екатеринбурге снесут старое здание хлебокомбината и на его месте построят комбинат питания, который во время Универсиады будет кормить спортсменов. Сегодня управление капстроительства города опубликовало аукцион на разработку проектной документации по объекту. Из бюджета готовы потратить до 10 миллионов рублей.

Проектная документация разрабатывается под два вида работ. Сначала необходимо демонтировать здание хлебокомбината на улице 8 Марта, 203, – раньше там работал «Всеслав».

Демонтажу подлежат здания и сооружения с литерами А, Б, В, Г, Д, Е, этажность переменная, 1-5 этажей. После этого будет идти строительство нового здания, в проекте подрядчик должен указать конструктивные особенности здания, определить потребность в энергоресурсах, продумать расположение внутренних инженерных сетей. Приложениях к контракту прописаны требования по расположению сетей, столов, благоустройству территории. Проектировщик должен согласовать документацию не только с администрацией города, Центром организации движения, МЧС, Горсветом, Водоканалом и другими традиционными структурами, но и с АНО «Исполнительная дирекция «Универсиада-2023».

Екатеринбург, Светлана Загороднева

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