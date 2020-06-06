Мать оставила малыша в машине и ушла на полуторачасовой шопинг – ребенка пришлось спасать ГИБДД

В городе Каменске-Уральском мать заперла малыша в машине, а сама отправилась с другим ребенком на шопинг. Плачущего мальчика увидели прохожие, которые вызвали полицию. На место прибыл инспектор ГИБДД Павел Устьянцев, который обнаружил плачущего ребенка. Он был в автокресле и пристегнут ремнями. Малыш был напуган, но полицейскому удалось успокоить ему. Позже он объяснил, что воспитывает троих детей, так что проблем найти общий язык с ребенком ему не составило. Слушая указания инспектора, ребенок смог открыть дверь, а коллеги полицейского тем временем искали родителей. По домашнему адресу никого не оказалось, но спустя какое-то время к машине подошла ее хозяйка – мать мальчика.

Как выяснилось, она пошла покупать одежду старшему сыну, а младшего оставила в авто – чтобы не подвергать риску заражения коронавирусной инфекцией. Как выяснили полицейские, женщина потратила не меньше полутора часов на шопинг. Все это время ребенок сидел один в машине. «Инспекторами подразделения по делам несовершеннолетних Каменска-Уральского в отношении женщины составлен административный протокол о привлечении ее к ответственности, предусмотренной ст. 5.35 КоАП РФ «Неисполнение родителями или иными законными представителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних», – уточнили в пресс-службе областного управления ГИБДД.

Екатеринбург, Екатерина Норсеева

Екатеринбург. Другие новости 06.06.20

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