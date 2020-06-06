В Свердловской области уже больше 7000 заражений

В Свердловской области число инфицированных коронавирусом с начала распространения инфекции в регионе превысило 7000 человек, сообщили «Новому Дню» в информационном центре по мониторингу ситуации с Covid-19. С середины марта по сегодня вирус подтвержден у 7179 человек, за последние сутки заразились 249 человек. Из них 102 – в Екатеринбурге.

«Состояние 81 госпитализированного оценивается как тяжелое, 75 из них находятся в реанимационно-анестезиологических отделениях, в том числе 41 – на аппаратах ИВЛ. Число пациентов в состоянии средней тяжести, госпитализированных в екатеринбургскую больницу №40 и лечебные учреждения других муниципалитетов, – 570. Остальные пациенты находятся в удовлетворительном состоянии», – сказали в оперативном штабе Свердловской области.

Как уточнили в ИЦК, на сегодня снова выросло число смертей – еще плюс две. Общее число жертв коронавируса в регионе – 39 человек.

Выздоровели за сутки 169 пациентов, всего же врачи вылечили от Covid-19 3166 человек в Свердловской области.

Екатеринбург, Екатерина Норсеева

Екатеринбург. Другие новости 06.06.20

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