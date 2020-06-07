Таксистка устроила ДТП с тремя пострадавшими

Вчера вечером на Ботанике в Екатеринбурге произошло ДТП, в которых пострадали три человека, сообщили в пресс-службе УГИБДД Екатеринбурга. Как предварительно установили госавтоинспекторы, женщина, управлявшая такси (машина «Лада Веста») двигалась по улице Белинского со стороны Академика Шварца в сторону Юлиуса Фучика. Поворачивая налево, она не уступила дорогу «УАЗ Патриот», который двигался на «зеленый» во встречном направлении. Такси управляла 32-летняя женщина, ее водительский стаж 12 лет.

«В результате ДТП пострадали пассажиры такси, в том числе полуторагодовалый мальчик, который находился на заднем пассажирском сидении за водителем в детском кресле и был пристегнут ремнем безопасности. С места ДТП с ушибами мягких тканей лица он был госпитализированав ДГКБ № 9. Также пострадала 39-летняя женщина, которая находилась на заднем пассажирском сидении. Она тоже была пристегнута. Ее госпитализировали в ГКБ № 36, где ей диагностировали ушиб внутренних органов грудной клетки. Также пострадала 62-летняя женщина, ее тоже забрали в ГКБ № 36 с сотрясением головного мозга и черепно-мозговой травмой», – рассказали в пресс-службе управления ГИБДД по Екатеринбургу.

Екатеринбург, Елена Сычева

Екатеринбург. Другие новости 06.06.20

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