Сводка по коронавирусу: 240 заболевших и еще две смерти

В Свердловской области за последние сутки диагноз «коронавирус» подтвержден у 240 человек, сообщили «Новому Дню» в информационном центре по мониторингу ситуации с Covid-19. Регион находится на пятой строчке по числу новых случаев за день. Всего с момента начала распространения инфекции в регионе заразились 7419 человек.

За последние сутки в регионе от коронавируса умерли еще два человека. Всего вирус унес жизни 41 человека. Также, по данным ИЦК, выздоровели еще 73 человека. Всего излечились от коронавируса 3239 человек.

Таким образом, в настоящий момент болеют более 4100 человек. Часть из них – бессимптомно или с легким лечением. Таких пациентов не госпитализируют, а отправляют под меднаблюдение домой или в обсерваторы, если дома нет возможности изолироваться от членов семьи. Всего в Свердловской области 5888 коек для лечения больных коронавирусом и пневмониями.

Екатеринбург, Екатерина Норсеева

Екатеринбург. Другие новости 07.06.20

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