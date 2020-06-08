Тоска, раздражение, зависть: 43% россиян не радуют чужие фотографии из путешествий

Социальная сеть «Одноклассники» провела опрос среди своих пользователей, чтобы выяснить, как они относятся к чужим фотографиям из путешествий. Выяснилось, что чуть меньше половины респондентов испытывают от просмотра отпускных карточек негативные эмоции.

Так, в 20% случаев чужие фото из путешествий вызывают тоску, в 15% – раздражение, а еще в 8% – зависть.

Но большая часть опрошенных все-таки позитивно относится к чужим фотографиям, которые публикуют пользователи из отпусков, путешествий выходного дня и командировок. Таких набралось 57%. Из них 22% респондентов испытывают от просмотра воодушевление, 19% радость и 16% восхищение.

Екатеринбург, Елена Сычева

Екатеринбург. Другие новости 08.06.20

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