Объявление в соцсети толкнуло уральцев на кражу 35 коробок респираторов

На одном из промышленных предприятий Нижнего Тагила полиция задержала двух его сотрудников, подозреваемых в краже крупной партии промышленных респираторов.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ГУ МВД, пропажу со склада 35 коробок со средствами индивидуальной защиты общей стоимостью более 450 тысяч рублей обнаружила служба безопасности предприятия, которая и вызвала полицию. При осмотре места происшествия в 500 метрах от склада часть похищенного была обнаружена: 27 коробок оказались спрятаны в кустах недалеко от забора. Здесь же сотрудники полиции обнаружили спортивную сумку с инструментами, которыми вскрыли ворота склада. Раскрытие данного преступления находилось под личным контролем руководителя местной полиции полковника Ибрагима Абдулкадырова.

Вскоре сыщики уголовного розыска установили и задержали подозреваемых. Ими оказались работники этого предприятия 26 и 27 лет. Мужчины пояснили, что решили украсть промышленные респираторы, когда увидели в соцсети объявление об их покупке. До задержания злоумышленники успели продать уже 1 500 средств индивидуальной защиты и выручить 180 тысяч рублей. Возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Мужчинам избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

Нижний Тагил, Евгения Вирачева

Нижний Тагил. Другие новости 08.06.20

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