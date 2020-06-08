Трассу Пермь – Екатеринбург перекроют

Трассу Р-242 перекроют в ночь на 10 июня. Как сообщили в пресс-службе ФКУ «Уралуправтодор», движение будет закрыто 2:00 до 2:40 в оба направления. Объехать участок можно через Московский тракт.

Перекрытие связано с монтажом надземного пешеходного перехода. Старый мост демонтировали после ДТП, которое случилось 30 декабря, когда манипулятор с поднятой стрелой повредил пролеты надземного пешеходного перехода. Сейчас этот мост закрыт, перейти трассу можно через подземный переход в 300 метрах от поврежденного строения.

Екатеринбург, Елена Иванова

Екатеринбург. Другие новости 08.06.20

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