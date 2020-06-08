Санврачи разрешили купаться на Шарташе

Роспотребнадзор по Свердловской области признал пригодными для купания только два водоема в регионе. Это озеро Щучье в Тавдинском районе и восточный берег озера Шарташ в Екатеринбурге. Еще 12 пляжей в области получили от санврачей разрешение, но только для отдыха без купания. Об этом на пресс-конференции рассказал главный специалист-эксперт отдела надзора по коммунальной гигиене Управления Роспотребнадзора по Свердловской области Иван Вагнер.

По версии МЧС, напомним, безопасным признан только городской пляж в Новоуральске – впрочем, собственники других пляжей даже не подавали заявку. В отличие от Роспотребнадзора, который исследует состав воды, в МЧС проверяют наличие буйков, спасателей, безопасность дна и т.д. Сегодня начальник отдела безопасности людей на водных объектах ГУ МЧС России по Свердловской области Ирина Каменных рассказала о разрешениях, которые выданы стоянкам маломерных судов. Прогулки на лодках легально возможны только на четырех станциях – две их них в Новоуральском округе, еще две в Сысертском.

Добавим, несмотря на то, что спасатели и санврачи уже определились со списками разрешенных для купания мест, на пляжах продолжают действовать коронавирусные ограничения. То есть купаться и загорать нельзя компанией более двух человек.

Екатеринбург, Светлана Загороднева

Екатеринбург. Другие новости 08.06.20

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