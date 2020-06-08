МЧС: в Свердловской области уже утонули пятеро детей и семь взрослых

Несмотря на то, что лето только началось, в Свердловской области уже утонули 12 человек.

Как рассказала сегодня на пресс-конференции начальник отдела безопасности людей на водных объектах ГУ МЧС России по Свердловской области Ирина Каменных, на естественных водоемах погибли дети 2,5 лет, 3, 6 и 9 лет. Во всех этих случаях за детьми не приглядывали родители. Еще один ребенок погиб в бассейне в коллективном саду Заречного – двухлетний ребенок утонул, когда его родители отвлеклись на несколько минут. Также в этом сезоне утонули семеро взрослых, причем шестеро из них плавали на лодках и других маломерных судах.

Каменных напомнила, что на воде стоит быть очень осторожными с алкоголем – 60 % погибших в прошлом году были пьяны. Всего за лето 2019 года утонули 53 человека, в том числе девять детей.

Екатеринбург, Светлана Загороднева

Екатеринбург. Другие новости 08.06.20

Санврачи разрешили купаться на Шарташе. / Стабильность: на Среднем Урале снова около 250 заражений за сутки. / В министерстве образования не исключают, что следующий учебный год может начаться дистанционно. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2020, РИА «Новый День»