ГИБДД Серова все еще находится на карантине

Отделение ГИБДД города Серова всё ещё закрыто на карантин. Об этом «Новому Дню» сообщили в пресс-службе областной Госавтоинспекции. Дата открытия городского учреждения остается неизвестной. Причины введения санитарных ограничений в ведомстве также не раскрывают.

Напомним, серовское отделение ГИБДД закрылось 28 мая. На посту остались только инспекторы ДПС, которые регулируют движение на дорогах. Всех граждан с вопросами по линии Госавтоинспекции направляют в соседнее ГИБДД ОВД Краснотурьинска. Ранее пресс-секретарь полицейского главка Валерий Горелых сообщал, что служебные помещения ДПС будут закрыты до особого распоряжения Роспотребнадзора.

Отметим, по версии местных жителей, в подразделении произошла вспышка коронавируса. Официальные органы эту информацию не комментируют. В региональном оперативном штабе заявляли, что «не идентифицируют пациентов и предполагаемых пациентов по профессиональному признаку, поскольку на оказание людям помощи это влияния не оказывает».

Добавим, что в Серове, по данным Роспотребнадзора на 7 июня, было зарегистрировано 59 случаев Covid-19. Десять дней назад, на момент закрытия городского подразделения ГИБДД заболевших было меньше более чем в два раза (23 человека).

Серов, Валентина Ярославцева

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