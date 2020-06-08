российское информационное агентство 18+

Екатеринбург пережил месяц самоизоляции

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Понедельник, 8 июня 2020, 12:19 мск

Новости Екатеринбург

Новости, Кратко, Популярное, Анонсы, Интервью, Слухи, Видео, Рабкрин, Уикенд

ГИБДД Серова все еще находится на карантине

Отделение ГИБДД города Серова всё ещё закрыто на карантин. Об этом «Новому Дню» сообщили в пресс-службе областной Госавтоинспекции. Дата открытия городского учреждения остается неизвестной. Причины введения санитарных ограничений в ведомстве также не раскрывают.

Напомним, серовское отделение ГИБДД закрылось 28 мая. На посту остались только инспекторы ДПС, которые регулируют движение на дорогах. Всех граждан с вопросами по линии Госавтоинспекции направляют в соседнее ГИБДД ОВД Краснотурьинска. Ранее пресс-секретарь полицейского главка Валерий Горелых сообщал, что служебные помещения ДПС будут закрыты до особого распоряжения Роспотребнадзора.

Отметим, по версии местных жителей, в подразделении произошла вспышка коронавируса. Официальные органы эту информацию не комментируют. В региональном оперативном штабе заявляли, что «не идентифицируют пациентов и предполагаемых пациентов по профессиональному признаку, поскольку на оказание людям помощи это влияния не оказывает».

Добавим, что в Серове, по данным Роспотребнадзора на 7 июня, было зарегистрировано 59 случаев Covid-19. Десять дней назад, на момент закрытия городского подразделения ГИБДД заболевших было меньше более чем в два раза (23 человека).

Серов, Валентина Ярославцева

Серов. Другие новости 08.06.20

МЧС: в Свердловской области уже утонули пятеро детей и семь взрослых. / Санврачи разрешили купаться на Шарташе. / Стабильность: на Среднем Урале снова около 250 заражений за сутки. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2020, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube

В рубриках

Екатеринбург, Урал, Здоровье, Общество, Пандемия коронавируса, Россия,