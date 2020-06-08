В одном из регионов УрФО заболеваемость коронавирусом выше, чем в среднем по стране

За последнюю неделю во всех регионах УрФО выросла распространенность коронавирусной инфекции. Самое большое число заболевших в перерасчете на 100 тысяч жителей приходится на северные автономные округа.

Как рассказали в информационном центре мониторингу ситуации с коронавирусом, неделю назад коэффициент заболевших в ЯНАО составлял 449,5 на 100 тысяч населения, теперь он равен 516,9. Как и неделю назад, это самый большой коэффициент в УрФО, и выше, чем в целом по стране. Показатель по России составляет 324,6 на 100 тысяч населения.

В ХМАО коэффициент за неделю вырос с 156,7 до 210,5. Распространенность вируса в Свердловской области за неделю выросла с 132,5 до 177,2. В этих трех регионах превышен средний показатель по УрФО – 161,7.

В Тюменской области коэффициент равен 130,8 (неделю назад – 111,6), в Челябинской области – 106,8 (неделю назад – 83,7). По прежнему, лучше всего дело обстоит в Курганской области: на 100 тысяч населения приходится 36 заболевших, неделю назад показатель составлял 28,8.

Екатеринбург, Елена Иванова

Екатеринбург. Другие новости 08.06.20

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