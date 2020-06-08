Полиция начала проверку после нападения на пресс-секретаря Екатеринбургской гордумы

В Екатеринбурге сегодня утром было совершено нападение на пресс-секретаря городской думы Дмитрия Егоркина. По информации veved.ru, двое неизвестных в медицинских масках напали на Егоркина у подъезда его собственного дома, повалили на землю и нанесли несколько ударов руками и ногами. Пресс-секретарь написал заявление в отдел полиции № 8 и сейчас находится в больнице для освидетельствования полученных повреждений.

Получить комментарий Дмитрия Егоркина «Новому Дню» не удалось, он не отвечает на звонки. В городской полиции сообщили, что по факту нападения на работника думы проводится проверка.

«Пострадавший направлен на судебно-медицинское исследование для установления тяжести причиненного вреда здоровью. Полицейские проводят подворно-поквартирный обход с целью установления возможных очевидцев произошедшего. По итогам разбирательств сотрудниками ОВД будет принято обоснованное процессуальное решение», – сообщили в пресс-службе УМВД по Екатеринбургу.

Ранее Дмитрию Егоркину уже поступали угрозы, сообщают СМИ. По некоторым данным, нападение связано с его служебной деятельностью и может иметь политический мотив.

Спикер гордумы Игорь Володин сообщил «Новому Дню», что сегодня видел Дмитрия Егоркина. «На лице следов у него нет. Он поехал в больницу, чтобы снять повреждения. Если были угрозы в его адрес, с этим будет разбираться полиция. Насколько я знаю, другие сотрудники пресс-службы не получали никаких угроз. Мы, конечно, со своей стороны попросим, чтобы прокуратура и полиция поставили расследование нападения на контроль», – рассказал председатель ЕГД.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

Екатеринбург. Другие новости 08.06.20

Омбудсмен дала совет гражданам, которых работодатели заставляют голосовать. / Екатеринбуржцы – о голосовании по поправкам: «Нас уже обязали» и «Нутром чую, что нафиг надо» (ВИДЕО). / В одном из регионов УрФО заболеваемость коронавирусом выше, чем в среднем по стране. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2020, РИА «Новый День»