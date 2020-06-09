Первое летнее заседание заксо началось при рекордно низкой явке (СКРИН)

Сегодняшнее заседание законодательного собрания началось при рекордно низкой явке и с опозданием.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в начале заседания в зале присутствовали 34 депутата из 49. Отсутствуют: Виктор Бабенко (ЕР), Владимир Власов (ЕР), Михаил Голованов (ЕР), Андрей Жуковский (СР), Михаил Зубарев (ЛДПР), Евгений Зяблицев (РППС), Анатолий Марчевский (ЕР), Виктор Маслаков (СР), Анатолий Никифоров (ЕР), Вячеслав Погудин (ЕР), Владимир Радаев (ЕР), Владимир Рощупкин (ЕР), Александр Серебренников (ЕР), Геннадий Ушаков (СР), Егор Шаламовских (СР).

Екатеринбург, Евгения Вирачева

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