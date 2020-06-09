Депутаты разрешили минфину наращивать госдолг, но только в этом году

Депутаты заксобрания Свердловской области приняли поправки в закон о бюджетном процессе, вызванные ситуацией с коронавирусом, и узаконили особенности исполнения бюджета в текущем году.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», из-за пандемии коронавируса в 2020 году стали допустимыми превышение утвержденного размера дефицита областного бюджета и верхнего предела государственного долга. Но только на сумму средств, направленных на финансирование борьбы с коронавирусом. Законопроект внесен для приведения областного законодательства в соответствие с федеральным.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

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