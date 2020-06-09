Налоговые льготы получили зоопарки, музеи и еще 16 видов организаций

Свердловское заксобрание приняло в первом чтении законопроект, снижающий налоговую ставку при применении упрощенной системы налогообложения до 1% для отдельных видов налогоплательщиков.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», льготниками стали организации, занимающиеся 18 видами деятельности, в частности, автосалоны, магазины одежды и обуви, бытовой техники, средств связи, автовокзалы, музеи, зоопарки, стоматологии и др. В этих отраслях в настоящее время занято около 10 % субъектов малого и среднего предпринимательства, которые являются работодателями более чем для 33 тысяч человек.

Некоторые депутаты при обсуждении выразили недовольство законопроектом. По их мнению, эту льготу следует предоставить всем представителям малого и среднего бизнеса без исключения. «Мы что, хотим проиграть гонку в экономике?» – упрекнул министра экономики Дениса Мамонтова депутат Вячеслав Брозовский. «Я понимаю, зверушек в зоопарке кормить надо, а людей что – не надо?» – возмутился Олег Исаков. Мамонтов на упреки депутатов ответил, что такой вариант правительство приняло с учетом обязательств областного бюджета. Министра поддержал председатель бюджетного комитета Владимир Терешков. «Всем сразу дать нельзя, это невозможно, нам надо обеспечивать бюджетные доходы!» – попытался он убедить коллег, и заверил, что остальные категории предприятий получат льготы в следующий раз.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

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