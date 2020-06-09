Устройства интеллектуального мониторинга будут следить за пожарами в лесах

Оператор «Мегафон» организовал противопожарное наблюдение за лесами России. Более 700 устройств интеллектуального мониторинга, расположенных на базовых станциях, будут в режиме онлайн вести наблюдение за лесными массивами 27 регионов России, в том числе и в Свердловской области. Такая автоматизированная система позволит государственным службам на ранней стадии обнаружить и предотвратить пожар.

Как рассказали в пресс-службе «Мегафона», собственные базовые станции позволяют развернуть сервисы видеомониторинга даже на самых отдаленных территориях страны: от таежных районов Сибири и Дальнего Востока до лестных участков Черноземья, лесостепи Поволжья и Южного федерального округа.

В Свердловской области сегодня система удаленного противопожарного мониторинга насчитывает 82 станции видеонаблюдения. Лесные территории, не охваченные камерами, контролирует беспилотный летательный аппарат. Цифровая платформа нацелена на раннее выявление пожаров и оперативную подачу сигнала о возгорании или задымлении в лесных массивах. Причем система распознавания позволяет отфильтровать бытовое задымление, например, печные трубы или котельные, от природных пожаров и немедленно оповестить диспетчеров спасательных служб о реальной угрозе.

«По данным МЧС с начала года на территории нашей страны зафиксировано более 5 тысяч очагов природных пожаров на площади 850 тысяч гектаров. Цифровые сервисы «Мегафона» помогут обеспечить безопасность имущества жителей лесных районов страны, спасти тысячи жизней диких животных и предотвратить серьезные экономические потери, которые несет государство. Мы готовы предоставить полную инфраструктурную поддержку проектам противопожарного наблюдения, обеспечить монтаж видеокамер на высотных объектах и их сервисное обслуживание под ключ», ― отметил директор по развитию цифровых проектов «Мегафона» Руслан Алиев.

Высокоточные HD-камеры установлены на антенно-мачтовых сооружениях «Мегафона» высотой от 72 до 90 метров, что обеспечивает радиус обзора до 35 километров. Благодаря 30-кратному оптическому увеличению, оборудование позволяет выявлять геолокацию начинающегося пожара с точностью до 150 метров даже на этапе задымления, и оперативно передавать информацию на диспетчерский пульт. Купольные сетевые видеокамеры обладают углом обзора в 360 градусов, а сопутствующее оборудование устойчиво к любым погодным условиям – от -50°C до + 50°C.

Екатеринбург, Анастасия Истомина

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