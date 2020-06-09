В Свердловской области принят в первом чтении закон «о тихом часе»

Депутаты свердловского заксо приняли в первом чтении законопроект, запрещающий шуметь с 13:00 до 15:00.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», законопроект представил депутат Владимир Никитин. Он пояснил, что в этот период будут запрещены любые шумные работы, кроме аварийных и спасательных. «Жалобы на шум от производства ремонтных работ поступали и до этого и к нам в заксобрание, и к уполномоченному по правам человека. Особенно это обострилось, когда люди в связи с коронавирусом вместе с детьми оказались в такой ситуации», – пояснил он. Также Никитин рассказал, что аналогичные законы уже действуют в Архангельской, Псковской и Тюменской областях. А в Московской области шумные работы разрешены только в течение четырех часов в сутки: с 9 до 11 и с 17 до 19.

За нарушение тишины с 13 до 15 часов установлены штрафы: для физлиц – 500-2 000 рублей, для должностных лиц – 1 000-5 000 рублей, для юрлиц – 3 000-7 000 рублей.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

Екатеринбург. Другие новости 09.06.20

ЦВО: мессершмитт на плакате к 75-летию Победы – трофейный. / Устройства интеллектуального мониторинга будут следить за пожарами в лесах. / Дело о гибели пешехода, на которого отбросило фургон, передают в областной главк. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2020, РИА «Новый День»