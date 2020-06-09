Екатеринбургские депутаты попросили у губернатора денег на расселение аварийного фонда

Гордума Екатеринбурга обратилась к губернатору Евгению Куйвашеву с просьбой выделить дополнительные средства на переселение граждан из аварийного жилья. Сейчас отселение идет только за счет городского бюджета и продвигается слишком медленно – в год по несколько квартир, тогда как количество аварийных домов постоянно увеличивается.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», инициатором обращения стал депутат Алексей Вихарев. Он сообщил, что на 1 января 2020 года в Екатеринбурге уже признано аварийным более 50 тысяч квадратных метров жилья. В последние годы расселение финансировалось из средств региональной адресной программы при участии Фонда содействия реформированию ЖКХ. Но Екатеринбург уже выполнил все нормативы программы, а потому не может претендовать на дополнительные деньги, пока мероприятия по отселению не завершатся на территории всей Свердловской области. «Это минимум три-четыре года ожидания. Без регионального финансирования ситуация с аварийным фондом в Екатеринбурге будет только ухудшаться», – подчеркнул Вихарев.

Депутаты не стали указывать в обращении конкретные суммы финансовой поддержки. Как пояснил Александр Колесников, речь идет лишь о возобновлении федерального и областного финансирования для расселения ветхого жилья. Письмо к губернатору поддержали все 32 присутствующих на заседании депутата.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

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