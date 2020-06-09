В Березовском ищут мужчину, который на роликах насмерть сбил старушку (ФОТО)

Следователи в Березовском просят помощи очевидцев – мужчина на роликах сбил бабушку 1939 года рождения, она скончалась. ЧП случилось еще 1 мая, но в СУ СК по Свердловской области обнародовали эту информацию только сегодня.

Как сообщают следователи, утром 1 мая пенсионерка шла по велодорожке на «Тропе здоровья». По этой же велодорожке на высокой скорости ехал мужчина на роликах, он наехал на нее сзади, старушка упала и ударилась головой, от травмы она скончалась. Роллер уехал.

Приметы разыскиваемого: славянская внешность, спортивное телосложение, волосы русые, возраст 25-30 лет, рост 170-175 см. Был одет в черный спортивный костюм, на поясе – сумка бирюзового цвета.

Правоохранительные органы обращаются ко всем, кому что-либо известно о происшествии или о разыскиваемом лице, с убедительной просьбой сообщить имеющиеся сведения в следственный отдел по г. Березовский СК России по Свердловской области по номеру телефона: 8 (34369) 4-96-07 либо в ОМВД России по г. Березовский по номеру телефона: 8-950-202-24-92.

Березовский, Елена Иванова

Березовский. Другие новости 09.06.20

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