В ДТП на трассе под Каменском-Уральским погибли два человека (ФОТО)

Сегодня около половины шестого вечера на Каменской трассе близ деревни Малая Белоносова столкнулись две легковушки. В аварии два человека разбились насмерть, трое, в том числе ребенок, получили травмы.

Как рассказали в УГИБДД по Свердловской области, по предварительной версии, водитель ВАЗ-21123 выехал на встречку и столкнулся с «Хендэ Крета». Водитель отечественной машины и его пассажирка погибли на месте ДТП. В «Крете» самые тяжелые травмы получил 11-летний пассажир, у него травма головы. Он вместе с бабушкой и дедушкой ехал на отдых, они также получили травмы.

Из-за аварии на трассе организовывали реверсивное движение, движение восстановлено по обоим полосам.

Каменск-Уральский, Елена Иванова

Каменск-Уральский. Другие новости 09.06.20

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