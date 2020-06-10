Подросток без прав сбил 5-летнего ребенка на стадионе (ФОТО)

Пятилетний ребенок пострадал в результате ДТП, которое случилось вчера вечером на стадионе УГЛТУ в Екатеринбурге на улице Куйбышева около дома № 183.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ОГИБДД, водитель «Лады-21120» въехал на территорию корта, сбил 5-летнего мальчика, после чего скрылся. Ребенок с травмами доставлен в ДГКБ № 9.

Сотрудники Госавтоинспекции быстро нашли водителя. Им оказался 17-летний юноша, не имеющий водительских прав. Машина принадлежит его другу. В ходе опроса подросток пояснил, что попросил друга научить его ездить на машине, но только в безопасном месте, на территории корта. Когда он заезжал на корт, увидел ребенка, катающегося на самокате. Мальчик, увидев автомобиль, резко поменял направление движения и поехал в его сторону. Водитель затормозил, но не успел остановиться. После наезда к нему сразу же подбежали разъяренные родители ребенка, он испугался и уехал с места ЧП, но потом вернулся пешком.

Родители пострадавшего мальчика рассказали, что они регулярно приходят на корт, чтобы ребенок мог спокойно покататься на самокате, и появление автомобиля для них стало неожиданностью.

Обстоятельства ДТП будут установлены в ходе дознания, по окончании которого будет принято мотивированное решение. Автомобиль отправлен на штрафстоянку. Его хозяину, посадившему за руль несовершеннолетнего, также грозит административный штраф в размере 30 тысяч рублей.

Екатеринбург, Елена Владимирова

Екатеринбург. Другие новости 10.06.20

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