Берите наличные, еду и не надейтесь на комнату в отеле – как самостоятельно спланировать путешествие по области (ФОТО)

Пока границы закрыты, а для въезда во многие регионы России требуется отсидеть двухнедельный карантин, единственным вариантом путешествий остаются поездки по Свердловской области. Турбазы, базы отдыха и загородные дома пока закрыты, поэтому планировать стоит в основном туры выходного дня. «Новый День» поговорил с путешественницей-любительницей, которая знает, как поехать на отдых даже без машины. Основные советы: не надейтесь на инфраструктуру, берите с собой еду и деньги. К чему еще нужно быть готовым – в материале нашего агентства.

Опытом коротких путешествий по Свердловской области с нами поделилась пиарщик Евгения Мухина. У девушки нет машины, и она знает, как добраться до любой точки региона общественным транспортом, насладиться красотами и не растерять оптимизма, несмотря на отсутствие туристической инфраструктуры.

Начать можно с путешествий по Екатеринбургу

«Если вы никогда не выезжали на природу, не нужно рваться и покорять вершины. Начните с малого. В черте Екатеринбурга есть много хороших и приятных мест для отдыха. Я очень люблю озеро Шарташ и Каменные Палатки, там красиво, и добраться до места можно пешком. Покататься на велосипеде можно в парке Победы, полюбоваться на деревянных идолов – в парке имени лесоводов России. Начните с этого, а если затянет, то можно будет начинать выезжать на большие расстояния», – советует Евгения Мухина.

Озеро Шарташ

Учитывайте свои физические возможности и время

«Если вы хотите куда-то самостоятельно съездить, то при планировании маршрута важно учесть несколько ключевых моментов: вашу личную готовность к приключениям и настрой, наличие свободного времени и финансовые возможности, – говорит Евгения. – Желание куда-то ехать, узнавать что-то новое, общаться с незнакомыми людьми, а в каких-то моментах даже идти на риск – это самое интересное, что есть в путешествии. Но при этом важно адекватно оценивать и свою физическую подготовку, ведь это тоже немаловажный фактор. К примеру, если вы не любите ходить пешком, а тут решили поехать на скалы, наверное, вам будет тяжело, и удовольствия от поездки вы не получите.

Время – еще один важный пункт при планировании. Если у вас только один выходной день, то вряд ли вы сможете уехать на север области в горы. Хотя в теории это возможно. Но путь до Североуральска может занять до 7 часов. Учтите, что вам еще нужно будет возвращаться обратно – а это еще 7 часов. Поэтому если времени не так много, лучше выбрать места поблизости – в пределах 2-3 часов езды от Екатеринбурга».

В помощь – Google Maps и «Яндекс.Расписание»

«Если у вас нет машины, как у меня, нужно составить маршрут. Это делается элементарно. Я открываю Google Maps и смотрю, какой населенный пункт находится рядом с местом назначения. Если это город, то там в любом случае есть автобусное сообщение. Еще я обращаю внимание на наличие ж/д путей, потому что в этом случае появляется возможность добраться до места на электричке. И уже потом я открываю «Яндекс.Расписание» и начинаю выбирать удобные по времени маршруты и планировать поездку».

Не рассчитывайте на отели

«Конечно, об отелях никакой речи не идет. Если место, которое вы собираетесь посетить, популярно у туристов, например, озеро Таватуй или Балтым, то там есть базы отдыха или гостевые дома (сейчас закрыты, – прим. ред.). Если вы хотите туда с ночевкой, то лучше посмотреть варианты на Booking, Airbnb или просто погуглить в поисковике. Если вы собираетесь в горы или на скалы, то вряд ли вы найдете там отель или гостевой дом. Как вариант – можно взять с собой палатку, если у вас уже есть опыт подобных путешествий, и вы владеете навыками выживания или вы едете большой компанией. Если нет, то можно рассмотреть вариант аренды квартиры или дома в ближайшем населенном пункте.

Если я еду одна, то стараюсь планировать путешествие на один день: выехать утром, а приехать домой к вечеру. Если мы выбираемся большой компанией, то берем с собой палатки и ночуем в лесу».

Берите с собой еду и наличные

«Когда я готовлюсь к путешествию, продукты покупаю заранее. Беру воду, овощи, хлеб, сыр, яблоко или банан, немного конфет – этого хватает, чтобы не умереть с голода. Рассчитывать на кафешки и рестораны не нужно, лучше сразу расстаться с этой иллюзией. В населенных пунктах обычно есть небольшие продуктовые магазины, в них можно при необходимости закупиться самым необходимым. Но и тут случаются непредвиденные моменты! К примеру, буквально в эти выходные я с друзьями ездила на порог Ревун. Рядом находятся поселок Горный и деревня Бекленищева. Ни в одном из магазинов мы не могли купить простой питьевой воды, а колонка не работала. Поэтому мы просто попросили воды у местных, и нам помогли.

И еще один важный момент. Если вы привыкли расплачиваться картой, то в путешествие по области лучше взять и наличные деньги. Несмотря на развитие платежной инфраструктуры в небольших городах, всегда существует риск, что не получится расплатиться по безналу».

Порог Ревун

Забудьте про инфраструктуру, почувствуйте аутентичность места

«В большинстве своем природные достопримечательности области, о которых мы сейчас говорим, ничем не оборудованы. Хотя нередко в каких-то местах можно увидеть на маршруте указатели и карты. Отсутствие инфраструктуры меня вообще не беспокоит, я отношусь к этому очень спокойно. Более того, для меня это показатель некоторой аутентичности места.

Для тех, кто в путешествии ценит комфорт, кому нужны беседки и деревянные дорожки, я рекомендую съездить в природный парк «Оленьи ручьи». По сравнению со многими местами он обустроен».

Топ-5 направлений на любой вкус

«Одно из моих самых любимых мест в Свердловской области – это Азов-гора, недалеко от Полевского, я ездила туда раза три, а может быть, даже больше. Несмотря на довольно большой поток туристов, там в скалах есть местечко, в котором можно уединиться и отдохнуть. При этом добираться не так долго – около 2-3 часов.

Чертово Городище

Второе. Чертово Городище (поблизости от поселка Исеть) – для любителей скал. Добираться несложно, но долго: после электрички идти порядка 5 км в гору. Место популярно у туристов, но виды с вершин открываются очень красивые.

Уральский Марс. Фото: Евгения Мухина Уральский Марс. Фото: Евгения Мухина Уральский Марс. Фото: Евгения Мухина Уральский Марс. Фото: Евгения Мухина Уральский Марс. Фото: Евгения Мухина Уральский Марс. Фото: Евгения Мухина Уральский Марс. Фото: Евгения Мухина Уральский Марс. Фото: Евгения Мухина

Уральский Марс (Богдановичские глиняные карьеры) – для тех, кто хочет побывать на другой планете. Действительно, впечатляющие марсианские пейзажи с багряными озерами. Здесь можно хорошо провести время и сделать много интересных фотографий, которыми потом будут восхищаться все ваши знакомые и друзья. Добираться до места очень просто. Кстати, это хороший вариант для путешествия выходного дня.

Буддийский монастырь. Фото: Евгения Мухина

Еще одно местечко, которое запало мне в душу – это буддийский храм Шедруб Линг на горе Качканар. Мы были там с друзьями зимой, и я просто была поражена тем, как там красиво сказочно. Тем, кто планирует туда поездку, рекомендую остаться с ночевкой, но предварительно нужно позвонить в храм и предупредить о своем приезде.

Ну и, конечно, в пятерку самых-самых любимых мест, попали и мои родные края на севере области – это скальные выступы, которые протягиваются вдоль горной реки Каквы. Сплавляться там на лодке – одно удовольствие».

Река Каква. Фото: Евгения Мухина

Екатеринбург, Ольга Тарасова

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