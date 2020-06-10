Клещи покусали в полтора раза больше детей, чем в прошлом году

В Свердловской области остается высокой активность клещей. От их укусов уже пострадали в полтора раза больше детей, чем в 2019 году.

Как сообщили РИА «Новый День» в областном управлении Роспотребнадзора, по состоянию на 8 июня в регионе зарегистрировано 23 735 пострадавших, что на 19% выше аналогичного периода 2019 года (20 042). Из них 5 756 – дети до 17 лет, что в 1,5 раза выше, чем в прошлом году (3 747).

В Екатеринбурге клещи покусали 8 218 человек (34% от всех пострадавших), в том числе 1 552 ребенка. Много пострадавших от клещей в Пышме, Слободо-Туринском районе, Тугулыме, Талице, Асбесте, Рефтинском, Дегтярске, Камышлове и Камышловском районе, Байкаловском районе, Каменске-Уральском, Тавде, Ирбитском районе.

В медицинские организации области с предварительным диагнозом «клещевой вирусный энцефалит» госпитализирован 71 человек (диагноз подтвержден у 6 человек, в том числе у 4 детей), с диагнозом «клещевой иксодовый боррелиоз» госпитализировано 148 человек (диагноз подтвержден у 9 человек, в том числе у 5 детей).

В 2020 году в Свердловской области запланировано проведение акарицидных обработок на территории 12 200 га. На сегодняшний день обработано 7 247 га.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

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