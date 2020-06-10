В Екатеринбурге на День России хотят устроить световое шоу без зрителей

Празднование Дня России в Екатеринбурге пройдет в режиме онлайн. В мэрии не планируют никаких волонтерских акций с раздачей ленточек и памятных значков – из-за пандемии коронавируса. Об этом сообщил на брифинге вице-мэр по социальной политике Дмитрий Баранов. Зато городские власти хотят организовать световое шоу на площади 1905 года – но без зрителей.

По задумке мэрии, шоу должно начаться 12 июня в 23:45 на площади 1905 года, а затем плавно перейти на Октябрьскую площадь, где будет транслироваться на здание областного правительства. Баранов подчеркнул, что мероприятие пока в планах, так как еще не согласовано с силовиками.

«Никто не будет допущен на световое шоу, так как действует ограничительный режим. Но все это будет сниматься квадрокоптерами и профессиональными камерами и транслироваться в режиме онлайн. Наше световое шоу будет показано на телеканале ОТВ», – рассказал чиновник.

По словам вице-мэра, остальные праздничные акции будут проходить в онлайн-формате. Среди них проект «Госэкзамен арт-поколения «Екатеринбург Россия» – трансляция видеоклипов с выступлениями выпускников екатеринбургских музыкальных школ; проект «История России Арт» – книга-альбом, где представлены история страны от древнего Киева до современности по картинам юных художников; онлайн-проект музеев «Один экспонат – вся Россия»; онлайн-выставка самодеятельности «Екатеринбургские родники». Обычно самая массовая акция на 12 июня – проект «Хором славим Россию» – также уйдет в домашний формат. Администрация города предлагает участникам петь песни в рамках телевизионных интервью и записывать семейное караоке.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

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