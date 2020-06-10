Полицейские поймали мужчину, который ограбил и избил пенсионера на Вторчермете (ВИДЕО)

Полицейские задержали молодого человека, который подозревается в ограблении пенсионера. Инцидент произошел накануне на улице Титова, 44а. В полицию обратился продавец магазина, камера которого сняла нападение. На кадрах видно, как молодой человек схватил сумку 68-летнего мужчины, нанес несколько ударов кулаком по лицу, а после повалил на землю и пнул старика по голове.

Избили и ограбили пенсионера

Сотрудники ППС полиции в тот же день задержали подозреваемого во дворах на Титова. Им оказался местный житель 1987 года рождения, работающий автомойщиком. Он сознался в содеянном.

«Ранее задержанный уже попадал в поле зрения правоохранителей – дважды привлекался к уголовной ответственности за кражу и разбойное нападение. В отношении задержанного следственным подразделением полиции возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 161 УК РФ «Грабеж», – сообщают в отделении по связям со СМИ УМВД Екатеринбурга. В рамках этой статьи мужчине грозит до 7 лет лишения свободы.

Екатеринбург, Владислав Тринько

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