На Уктусе за ночь дважды загорелся частный дом (ФОТО)

Минувшей ночью на Уктусе произошел пожар в доме на улице Походной, 24. Огнем было охвачено около 100 кв. м, сообщают в пресс-службе ГУ МЧС России по Свердловской области. Повреждены кровля, перегородки, перекрытие и домашнее имущество частного жилого дома на двух хозяев.

«До прибытия пожарно-спасательных подразделений из дома самостоятельно эвакуировались 6 человек. В тушении пожара были задействованы 7 единиц техники, 28 человек личного состава», – дополнили в МЧС.

Впрочем, местные говорят, что возгорания было два. Первое удалось потушить своими силами. Люди считают, что это поджог. Мол, у одного из соседей есть недоброжелатели. На прошлой неделе, говорят, ему разбили окно. Делом заинтересовались в полиции.

«В отдел полиции № 13 поступило сообщение о возгорании дома по адресу: ул. Походная, 24. На место происшествия выезжала следственно-оперативная группа под руководством начальника территориального ОВД полковника полиции Федора Добуляка. Сотрудниками полиции организована проверка, в ходе которой устанавливаются обстоятельства инцидента. По результатам проверочных мероприятий будет принято соответствующее процессуальное решение. В ходе возгорания граждане не пострадали», – передают в отделении по связям со СМИ УМВД Екатеринбурга.

Екатеринбург, Владислав Тринько, Александр Саливанчук

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