«Как дела, дядя?» – молодежь устроила заезд в бассейне на колесах по центру Екатеринбурга (ВИДЕО)

Накануне вечером молодые люди проехались по центру Екатеринбурга в бассейне, установленном в прицепе авто. Заезд устроил местный блогер Михаил Жуйков, кадры он опубликовал у себя на странице в Instagram.

«Покатушки» в бассейне в центре Екатеринбурга

Михаил рассказал «Новому Дню», что к поездке готовились несколько дней: нашли прицеп для легковушки, купили сам бассейн. «Видео сделали с целью повеселиться. Никакого посыла нет. Просто сделали, чтобы развлечься, людям подарить позитивное настроение. В принципе, мы ничего плохого не сделали, никому не мешали. Согласен, это плохо, когда человек едет за пределами кабины автомобиля. Но чтобы получился качественный кадр, иногда надо рисковать. И мы просим не пытаться повторять наши действия. У нас все было схвачено, все были подготовлены и все было спланировано», – рассказал блогер.

Сотрудники Госавтоинспекции вызвали к себе водителя ВАЗ-2105, перевозившего прицеп с бассейном и людьми. Будет рассматриваться вопрос о привлечении его к административной ответственности за перевозку граждан вне кабины авто. За это грозит штраф в размере 1 000 рублей, сообщили в отделении пропаганды ОГИБДД УМВД России по Екатеринбургу.

Екатеринбург, Владислав Тринько, Антон Отман

Екатеринбург. Другие новости 10.06.20

Пьющие за рулем – введет ли Минздрав массовое тестирование на алкоголь для получения водительских прав. / На Уктусе за ночь дважды загорелся частный дом (ФОТО). / Коммунисты готовят митинг против поправок в Конституцию. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2020, РИА «Новый День»