Россиянам предлагают получить месяц бесплатной связи за бронь в отеле

Оператор «Мегафон» и тревел-платформа Booking.com предлагают забронировать отель в России и получить месяц бесплатной связи в подарок. Акция действует до конца года, в ней участвует больше 64 тысяч российских отелей.

Напомним, уже сейчас во многих регионах начался поэтапный выход из карантинных мер, что дает возможность планировать поездки по России заранее. «Мегафон» и Booking запустили совместную акцию, в которой абонент получает скидку 100% на абонентскую плату на месяц на любом тарифном плане, забронировав и оплатив проживание в гостинице на любой срок. Скидка будет действовать с первого дня заезда в отель, ее можно получить несколько раз, если между датами двух бронирований прошло более месяца. Услуга для абонентов «Мегафона» работает через специальный лендинг на Booking.com.

«Многие наши абоненты в этом году отправятся в поездки по России. Наверное, еще никогда путешествия не были такими желанными, как сейчас. Ждут гостей и в регионах, где уже начали подготовку к летнему сезону. Наше предложение даст возможность не только найти подходящий отель на время отпуска, но и бесплатно пользоваться привычными сервисами для общения с близкими – рассказывать об интересных маршрутах в соцсетях, искать новые места на карте, слушать музыку в дороге и смотреть фильмы», – комментирует коммерческий директор «Мегафона» Влад Вольфсон.

Региональный директор Booking.com Алексей Матушкин, в свою очередь, отметил, что миссия тревел-платформы – сделать так, чтобы каждый мог открывать мир.

«Благодаря этому партнерству, предоставляя дополнительный бонус – месяц связи в подарок, мы продолжаем помогать нашим клиентам получать новые впечатления, путешествуя по России», – пояснил он.

Ранее, в декабре 2019 года, «Мегафон» и Booking.com заключили соглашение о партнерстве, предложив абонентам бесплатный роуминг в 130 странах мира. Предложением от партнеров воспользовались путешественники в 79 странах мира.

Екатеринбург, Анастасия Истомина

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