На подстанции в Заречном ударом тока убило неизвестного

Сегодня утром на улице Победы в городе Заречном, в предназначенном для технического обслуживания отсеке электроподстанции было найдено тело неизвестного мужчины с признаками электротравмы.

Как сообщили РИА «Новый День» в СУ СКР по Свердловской области, начато проведение проверки. Предварительно установлено, что погибший мужчина в возрасте примерно 35-40 лет не был сотрудником организации, обслуживающей эту подстанцию. Кто он, уточняется. Следователи опрашивают энергетиков, анализируют необходимую документацию. Для определения точной причины смерти погибшего проводится судебно-медицинская экспертиза.

По итогам доследственной проверки следователем СКР будет принято процессуальное решение.

Заречный, Елена Владимирова

Заречный. Другие новости 10.06.20

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