«Уральские авиалинии» объявили о снижении цен на рейс Екатеринбург – Красноярск

Авиакомпания «Уральские авиалинии» с 1 июля возобновляет полеты по направлению Красноярск-Екатеринбург-Красноярск. Прямые рейсы будут выполняться три раза в неделю по понедельникам, четвергам и субботам, сообщили в пресс-службе компании. На маршруте действует следующее расписание: рейс U6-246 вылетает из Екатеринбурга в 01:00, прилетает в Красноярск в 05:50 (местное время), рейс U6-247 вылетает из Красноярска в 06:50 и прилетает в Екатеринбург в 07:55 (местное время). В компании объявили о снижении стоимости билетов на этом направлении – теперь она составит от 7000 рублей в одну сторону. Полетная программа действует до 24 октября 2020 года.

В пресс-службе авиаперевозчика добавили, что также будут действовать специальные цены от 10 000 рублей в одну сторону на трансферные рейсы из Красноярска в Калининград, Сочи, Симферополь, Краснодар, Анапу, Геленджик, Москву, Санкт-Петербург и в обратном направлении. Рейсы будут выполняться со стыковкой в Екатеринбурге.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

Екатеринбург. Другие новости 10.06.20

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