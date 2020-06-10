С 25 по 30 июня избирательные участки будут открыты только по 5 часов в день

Свердловский избирком утвердил режим работы участковых избирательных комиссий в помещениях УИК в период с 25 по 30 июня 2020 года. Как сообщили РИА «Новый День» в ИКСО, 25, 26 и 29 июня они будут работать с 16.00 до 21.00, 27 и 28 июня – с 10.00 до 15.00, а 30 июня – с 12.00 до 17.00. Только в эти часы избиратели смогут принять участие в голосовании по поправкам в Конституцию.

1 июля участки будут открыты весь день – с 08-00 до 20-00.

Напомним, помимо голосования на участках, члены УИК должны будут обеспечить голосование на дому для всех желающих, а также голосование во дворах.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

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