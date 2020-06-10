Названы регионы УрФО, где от коронавируса выздоровели меньше всего людей

Эксперты Информационного центра по мониторингу ситуации с коронавирусом назвали процент выздоровевших от Covid-19 в регионах УрФО от общего количества заболевших. Статистика приводится по состоянию на 10 июня.

На эту дату на Урале выздоровели 9903 человека – это 47% от всех заболевших. Показатель ниже, чем в целом по России. В стране он составляет 51% от общего числа выявленных инфицированных. В четырех регионах УрФО – ЯНАО, Тюменской, Курганской и Челябинской областях – процент выздоровевших больше, чем в среднем по округу, а в Курганской и Тюменской еще и выше, чем в среднем по стране.

Худшие результаты показывают Свердловская область и ХМАО – на сегодняшний день здоровы 44% и 38% от всех заболевших соответственно.

Екатеринбург, Екатерина Норсеева

Екатеринбург. Другие новости 10.06.20

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