Под Ирбитом в ДТП погиб мужчина, отмечавший рождение сына (ФОТО)

На трассе Верхняя Синячиха – Ирбит в ДТП погиб мужчина, который отмечал рождение сына. За рулем находился его пьяный приятель, который в аварии не пострадал.

Как рассказали в УГИБДД по Свердловской области, ДТП случилось 9 июня около 22:30. Несколько жителей села Ницинское отмечали рождение ребенка у 39-летнего мужчины. Молодой папа и его 47-летний друг решили съездить в соседнее село. Старший мужчина сел за руль ВАЗ-21120, будучи пьяным. Он не смог удержать машину на дороге, автомобиль перевернулся. Находившиеся в салоне пристегнуты не были. 39-летний мужчина-пассажир погиб. Водитель же не пострадал и рассказал об обстоятельствах аварии гаишникам.

В ГИБДД напомнили, что схожее ДТП в Ирбитском районе случилось в середине апреля. Тогда погиб 40-летний водитель мотоцикла, который отмечал рождение долгожданного ребенка, а после застолья с алкоголем решил прокатиться, но улетел в кювет. Погиб и он, и его пассажир.

С начала этого года в Свердловской области из-за нетрезвых водителей произошла 91 авария, погибли 22 человека, 131 получили травмы.

На ближайшие выходные гаишники анонсировали рейды в поисках пьяных за рулем.

Ирбит, Елена Иванова

Ирбит. Другие новости 11.06.20

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