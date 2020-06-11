В Екатеринбурге похолодает в выходные, а потом снова будет тепло

В Екатеринбурге ожидается похолодание в ближайшие выходные. Сегодня, 11 июня, синоптики прогнозируют жару – днем воздух прогреется до +29 градусов. Однако будет пасмурно, возможны дожди и грозы.

В День России, 12 июня, тоже будет довольно тепло – до +26, периодически будет выглядывать солнце, однако вероятны небольшие осадки, в том числе – с грозой.

В субботу и воскресенье похолодает. 13 июня ожидается только +18 градусов, а 14-го – немногим больше, +19 градусов. Будет сухо, преимущественно солнечно.

Но уже в начале следующей недели начнется потепление. В понедельник, вторник и среду ожидается до +23…+24 градусов, правда, в первые два дня рабочей возможны небольшие дожди.

Екатеринбург, Елена Сычева

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