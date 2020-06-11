В Екатеринбурге оштрафовали батутный парк за то, что ребенок сломал ногу, пока его мама общалась с друзьями

В Екатеринбурге суд вынес решение по делу о травмировании ребенка в батутном парке. Трехлетняя девочка упала, оказавшись под другим ребенком, и получила перелом большой берцовой кости. Батутный парк заплатит родителям пострадавшей 225 тысяч рублей.

ЧП случилось в марте прошлого года в батутном парке ООО «Высота», расположенном в ТРЦ «Мегаполис», на праздновании детского дня рождения, собрались родители и малыши от двух до шести лет. Трехлетняя Алина (имя изменено) пришла с мамой. Мама в беседке общалась с гостями, а девочка прыгала на батуте. В какой-то момент она по бортику пошла к соседнему батуту, где прыгал мальчик, но упала ребенку под ноги. Алину госпитализировали, наложили гипс.

Отец ребенка обратился в суд, посчитав, что виноваты сотрудники батутного парка, которые недоглядели за ребенком. «Правилами посещения и техники безопасности центра активных развлечений запрещено нахождение на батутной арене детей возраста с 2 до 6 лет включительно без сопровождения родителей или совершеннолетнего опекуна. Мама Алины находилась на территории парка, но была в беседке с гостями, женщина не была ознакомлена с правилами посещения парка. Согласно правилам ребёнок без сопровождения взрослых не должен допускаться на батутную арену сотрудниками батутного парка», – прокомментировали в пресс-службе облсуда его точку зрения. Чкаловский районный суд требования мужчины поддержал, взыскав с ответчика 150 тысяч рублей компенсации морального вреда и 75 тысяч рублей штрафа.

ООО «Высота» не согласилось с решением и обжаловало его в Свердловском областном суде. Ответчик в апелляции доказывал, что они не оказывают услуги по присмотру и уходу за детьми и не предоставляют услугу по организации детских праздников. Представители компании указали, что ребенок нарушил правила эксплуатации оборудования. Но судебная коллегия пришла к выводу, что ребенок в силу возраста не мог осознавать опасности своих действий и предвидеть последствия, а потому девочка не могла допустить грубую неосторожность. Заполнение анкеты-договора одним из родителей детей, как посчитали в суде, не свидетельствует о предоставлении полной и достоверной информации об услуге родителям пострадавшей девочки. Кроме того, по правилам посещения инструктор должен был следить за безопасностью детей.

Свердловский областной суд оставил без изменений решение Чкаловского районного суда Екатеринбурга. ООО «Высота» выплатит семье пострадавшего ребенка 225 тысяч рублей.

Екатеринбург, Елена Иванова

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