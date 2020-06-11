В Екатеринбурге неадекватный дебошир угрожал взорвать газ в 9-этажном доме (ФОТО)

В Екатеринбурге задержан молодой человек, который угрожал взорвать газ в 9-этажном жилом доме по адресу: улица Чкалова, 111.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе Екатеринбурггаза, сегодня в 09:56 в Центральное аварийно-диспетчерское управление предприятия поступил вызов от сотрудников полиции. Они рассказали, что на улице Чкалова, 111, молодой человек, находящийся в неадекватном состоянии, угрожает взрывом. На место незамедлительно выехала аварийная бригада. В целях обеспечения безопасности газоснабжение подъезда было сразу перекрыто.

Дебошир забаррикадировался в квартире, но полицейским удалось уговорить его открыть дверь. Когда газоспасатели смогли проникнуть в квартиру, они обнаружили, что газовый шланг перерезан, помещения загазованы. Специалисты немедленно отключили квартиру от подачи газа, провели все необходимые мероприятия по обеспечению безопасности жителей дома. Трагедии удалось избежать.

В пресс-группе городского УМВД добавили, что сначала дебошира доставили в дежурную часть территориального ОВД, но потом ввиду его явно неадекватного поведения полицейские вызвали бригаду скорой помощи, которая доставила мужчину в медицинское учреждение. Его мать тоже отвезли в больницу – сын избил ее. По итогам начатой проверки будет дана правовая оценка его действиям.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

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