Пятеро екатеринбуржцев получили тепловой удар

В Екатеринбурге за три жарких дня пять человек получили тепловой удар.

Как рассказали «Новому Дню» в пресс-службе горздрава, по одному вызову медиков пришлось на 8 и 9 число, 10 июня за помощью к врачам обратились трое. Это все взрослые люди, детей среди них нет. Самому младшему 23 года, самому старшему 61 год. Вызовы поступали как из дома, так и с улицы. По счастью, все случаи оказались не тяжелыми, госпитализация никому не понадобилась. Добавим, уже в ближайшие часы в Екатеринбурге ожидаются дожди, но будет тепло, в День России, 12 июня, тоже будет довольно тепло – до +26, периодически будет выглядывать солнце, однако вероятны небольшие осадки, в том числе – с грозой. В субботу и воскресенье похолодает до 18-19 градусов.

Екатеринбург, Светлана Загороднева

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