В ГИБДД рассказали о тотальных проверках в выходные

На дорогах Свердловской области в выходные будут проходить массовые проверки транспорта. Особенно тщательно будут искать пьяных за рулем и тех, кого ранее лишили прав. «С завтрашнего дня более 400 экипажей ДПС ежедневно будут нести службу по выявлению нарушителей ПДД», – сообщили в пресс-службе областной Госавтоинспекции. Там призвали уральцев с пониманием отнестись к работе автоинспекторов.

В госавтоинспекции сообщили, что за пять месяцев этого года в Свердловской области привлекли к ответственности почти 6,5 тысяч водителей, севших за руль в нетрезвом виде или отказавшихся от прохождения медицинского освидетельствования. Более 700 автомобилистов нарушили закон повторно, они привлечены уже к уголовной ответственности. По вине пьяных водителей в 2020 году произошла 91 авария. В результате этих дорожно-транспортных происшествий погибли 22 человека и еще 131 получили травмы.

Екатеринбург, Елена Сычева

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