С начала пожароопасного сезона на Урале сгорели леса на 80 млн рублей

На Урале из-за жаркой погоды сохраняется пожароопасная ситуация. За последние сутки на территории Уральского федерального округа было ликвидировано 18 лесных пожаров (по одному – в Курганской, Тюменской областях и на Ямале, два – в Челябинской области, пять – в Свердловской области, восемь – в Югре). Об этом РИА «Новый День» сообщили в пресс-службе Департамента лесного хозяйства по УрФО.

На сегодняшний день самая тяжелая ситуация сложилась в ХМАО-Югре: прямо сейчас там действуют пять лесных пожаров на площади 220 гектаров. Для их тушения задействовано 88 человек. Власти округа готовят нормативные акты о денежных вознаграждениях для тех, кто сообщит о виновниках лесных пожаров.

Всего с начала пожароопасного сезона в лесах Уральского федерального округа зафиксировано 704 лесных пожара на общей площади 6 985 гектаров. Ущерб от них составил 79 млн 066,87 тысячи рублей, в том числе: в Курганской области – 8 млн 836,682 тыс. рублей; в Свердловской области – 5 млн 354,08 тыс. рублей; в Тюменской области – 4 млн 884,25 тыс. рублей; в Челябинской области – 29 млн 173,50 тыс. рублей; в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре – 23 млн 410,36 тыс. руб.; в Ямало-Ненецком автономном округе – 7 млн 408 тыс. рублей.

Екатеринбург, Курган, Челябинск, Тюмень, Ханты-Мансийск, Салехард, Елена Владимирова

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