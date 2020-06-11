В Нижнем Тагиле пассажирский автобус попал в ДТП с тремя автомобилями (ФОТО)

В Нижнем Тагиле сегодня днем водитель пассажирского автобуса спровоцировал массовое ДТП. Как рассказали в УГИБДД по Свердловской области, в районе дома № 36 по улице Ленина он врезался в УАЗ с прицепом, который ехал в том же направлении.

После столкновения внедорожник отбросило на BMW-118, иномарка в это время поворачивала направо. В итоге BMW по инерции столкнулся с «Киа Серато», который выезжал со двора. В результате аварии перевернулся УАЗ, пострадали два его пассажира – мужчины госпитализированы со ссадинами, ушибами, у одного из них перелом коленного сустава. В автобусе находились 10 пассажиров, они травмы не получили.

Как пояснил водитель автобуса, уазик, который ехал впереди него, начал притормаживать, а он пытался уйти от столкновения но, видимо, не успел. К моменту публикации движение на улице Ленина восстановлено.

Екатеринбург, Елена Иванова

Екатеринбург. Другие новости 11.06.20

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