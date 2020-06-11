Прокуратура проверяет оленью ферму: посетители сообщили, что там голодает верблюд и спит в фекалиях медведь (ВИДЕО)

Сегодня сотрудники прокуратуры выехали с проверкой на оленью ферму «Бархатные рога». Причиной для выезда стал пост екатеринбурженки в социальных сетях, в котором девушка рассказала о страшных условиях содержания зверей.

С её слов, медведь спал в маленькой клетке, которую никто не чистил. А верблюд был истощен, плохо выглядел и рядом с ним лежала гнилая морковь. Сегодня журналисты и сотрудники надзорного ведомства побывали на ферме, где встретились с управляющим.

Посетители пожаловались на оленью ферму: там голодает верблюд и спит в фекалиях медведь

Управляющий Петрос Нерсисян уверен, что верблюд Яша здоров и полон сил. Он пасется на территории площадью 2 гектара, по которой протекает река. Питается животное травой, дополнительно ему дают морковь, капусту и яблоки. Но так как животное по ним топчется – в теплую погоду овощи быстро портятся.

Медведь, со слов управляющего, и вовсе принадлежит государству и находится на передержке уже несколько лет. Клетку у хищника не чистят, так как никто не решится залезть в узкое пространство с косолапым. Но сегодня прибыл ветеринар из екатеринбургского зоопарка, чтобы усыпить на время животное и переместить в просторный вольер.

Тем временем сысертская межрайонная прокуратура начала проверку фермы «Бархатные рога». «В ходе надзорных мероприятий прокуратура с привлечением ветеринаров проверит соблюдение ветеринарного и санитарно-эпидемиологического законодательства при содержании животных, а также даст правовую оценку деятельности фермы «Бархатные рога». По результатам проверки при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования», – сообщает ведомство.

Сысертский район, Владислав Тринько

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